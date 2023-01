Man die opriep president Santokhi dood te schieten aangehouden

De 59-jarige Patrick K., die op dinsdag 27 december 2022 live in een interview opriep om president Santokhi dood te schieten, is op woensdag 4 januari door de Recherche van Regio Paramaribo aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens de Surinaamse politie zei K. tijdens het interview in de binnenstad met een journalist van een televisiestation, dat door de huidige situatie in het land iemand de president moet doodschieten. Ook zei hij in het interview dat iemand tegenover de woning van de president moet gaan staan met een bazooka en een schot op zijn woning moet afvuren.

Ondanks de journalist hem zei om zijn woorden terug te nemen, weigerde hij zulks te doen.

Uiteindelijk werd hij afgelopen woensdag opgepakt en voorgeleid bij de Hulp Officier van Justitie. Hij heeft zich daarna publiekelijk verontschuldigd bij de president en kreeg een fikse boete opgelegd, alvorens hij werd heengezonden. Deze boete moet hij voor 27 februari 2023 betalen en zal bij niet naleven hiervan op 27 februari 2023 voor de rechter moeten verschijnen, meldt KPS.

“Aan de samenleving wordt het beroep gedaan zulks gedrag achterwege te laten, daar het strafbaar is gesteld volgens artikel 152 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht (belediging Staatshoofd/waarnemend Staatshoofd) en er een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een geldboete van de vierde categorie hiervoor staat”, aldus de politie.

Een week eerder was het de 32-jarige Antoni F., ook bekend als ‘Tony’, die een filmpje maakte nabij het Onafhankelijkheidsplein waarin hij de president en de first lady flink uitschold. De video werd vervolgens op social media geplaatst en ging viraal. Hij werd opgepakt en na een ernstige waarschuwing heengezonden.

Antoni had voor zijn aanhouding een video op social media geplaatst, waarbij hij zijn verontschuldigingen aanbood aan de president.