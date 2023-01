Lid BBS schiet buurman dood te Flora

Een lid van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) heeft vanmorgen een man doodgeschoten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de doodgeschoten man een buurman is van de BBS’er.

De schietpartij vond plaats aan de Ojamastraat te Flora. Het slachtoffer kwam ter plaatse te overlijden.

De BBS’er Diego U. is inmiddels door de politie naar politiebureau afgevoerd ter voorgeleiding. De weg is afgesloten in verband met het onderzoek (foto). Over het motief en/of de aanleiding voor de schietpartij is nog weinig bekend.

De verschillende instanties en eenheden van de Surinaamse politie zijn ingeschakeld om ter plaatse onderzoek te plegen.