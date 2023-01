In bettingshop vergeten telefoon door andere klant weggepakt

Een man die woensdagavond tijdens het gokken in een bettingshop in Suriname zijn mobiele telefoon naast een gokmachine liet staan, heeft aangifte gedaan van diefstal van het toestel.

De benadeelde was na het gokken uit de shop weggelopen en ontdekte pas later dat hij zijn mobiel daar was vergeten. Hij ging daarna snel naar de shop terug, maar zijn zaktelefoon was nergens te vinden.

De aangever meldde de diefstal bij de eigenaar van de bettingshop, die op zijn beurt de camerabeelden erbij haalde. Daarop was te zien dat de 37-jarige Luciano V. de telefoon ontdekte en deze wegnam.

Na de beelden te hebben bekeken stapte de benadeelde naar de politie en deed aangifte. Het lukte de sterke arm om de telefoondief in de directe omgeving in de kraag te vatten.

Gaande het onderzoek wees de verdachte aan waar hij de gestolen telefoon had bewaard.

De politie heeft de buit teruggevonden en in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Luciano is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.