Eerste Krabushow van 2023 in Villa Thalia Rotterdam

Na een succesvolle editie van de Krabuboot in december vorig jaar, is Avenue Nine op vrijdag 13 januari 2023 terug met de Krabushow in Villa Thalia Rotterdam. Dit met een live optreden van de band Passion, muziek door DJ Rochand Alan en comedy door The Manager.

Tijdens de dinnershow wordt een driegangenmenu wordt geserveerd, waarbij krab(u) natuurlijk niet mag ontbreken. Meer informatie en tickets via www.avenuenine.nl/krabushow.

Avenue Nine staat nog steeds bekend om hun heerlijke Surinaams/Caribische gerechten. De komende maanden worden meer leuke food events georganiseerd zoals ‘All You Can Eat’ Rotidag XL editie (10, 11 en 12 februari 2023) en niet te vergeten de Krabuboot op zaterdag 15 april 2023.

Bekijk hier een impressie: