‘Door BBS’er doodgeschoten man zorgde voor overlast in de buurt’

De man, die zaterdagmorgen werd doodgeschoten aan de Ojamastraat in Suriname is de 39-jarige Revinio Ondaan (foto). Hij werd neergeschoten door zijn overbuurman Diego U.(42), die BBS’er is van beroep. Revinio kwam door de schotverwondingen op het erf van zijn woonadres te overlijden.

Het latere slachtoffer zou kort voor het schietincident mot hebben gehad met de schutter, die net thuis was gekomen. Naar verluidt zou Revinio een steen in de richting van de BBS’er hebben gegooid waarna de BBS’er met zijn dienstwapen achter hem ging tot op het erf van het slachtoffer. Volgens de eerste verklaringen zou de BBS’er zijn gevallen, waarna zijn dienstwapen afging.

Gaande het onderzoek bleek dat het slachtoffer in de borst- en buikstreek zou zijn geraakt. Ook hield het slachtoffer twee schotwonden en een schampschot aan zijn rechtbeen over. In de directe omgeving van het slachtoffer werden vijf hulsen aangetroffen en in beslag genomen.

Op de plaats lieten enkele buurtbewoners merken dat ze opgelucht waren dat het slachtoffer was overleden. Naar verluidt zou de man steeds buurtbewoners hebben geteisterd. Ook zou hij een buurvrouw een armfractuur hebben bezorg. De politie van Flora moest vaker optreden tegen de man. Ondanks politie ingrijpen vormde het slachtoffer een last voor de buurtbewoners.

“Hij stond in de buurt ongunstig bekend”, zegt de politie. Volgens de buren zou hij een PCS-patiënt zijn en viel hij de buren vaker aan.

De BBS’er werd door de politie van Flora aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het bureau. Zijn dienstwapen is in belang van het onderzoek in beslag genomen. De zaak werd ter plaatse overgedragen aan kapitale Delicten voor verdere onderzoek.