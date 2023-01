Aan de Kwattaweg in Suriname, is donderdagavond omstreeks 23.00u een woning in brand gevlogen. Dit gebeurde precies tegenover de Rosalinastraat.

De Surinaamse brandweer is op het moment van schrijven in groten getale aanwezig. Bij aankomst van de brandweerlieden was het huis al in lichterlaaie en een deel van het pand ingestort.

De Kwattaweg is aan weerszijden afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

De bijzonderheden zijn nog niet bekend. Later meer.