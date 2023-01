Voertuig met drie inzittenden van de weg geraakt en in goot terechtgekomen

Dit voertuig is donderdagmiddag rond 16.00u van de weg geraakt en in een goot langs de weg terecht gekomen. Het zou gaan om een eenzijdig verkeersongeval dat plaatsvond aan de Wayamboweg in Suriname.

In het voertuig zaten drie personen, te weten twee mannen en een vrouw. Ter hoogte van pandnummer 184 op bovengenoemde weg ging het mis en is het voertuig door nog onbekende reden van de weg geraakt. Vernomen wordt dat de vrouw bekneld raakte.

De politie werd ingeschakeld die op zijn beurt de ambulance inschakelde voor de slachtoffers. Ze werden naar Paramaribo afgevoerd voor verdere verpleging. Een sleepwagen werd ingeschakeld om het voertuig weg te slepen.

Vernomen wordt verder dat de bestuurder ter plaatse geen rijbewijs en autopapieren kon overleggen. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.