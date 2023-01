Politie verspreidt foto van man die onschuldig blijkt te zijn

De advocaat van de 39-jarige J.D. (foto), is niet te spreken over een actie van de politie in Suriname. Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) verspreidde een foto van de man nadat hij was aangehouden, terwijl hij onschuldig is.

J.D. werd samen met de 35-jarige G.L. op dinsdag 3 januari jongstleden klemgereden en daarna aangehouden door het RBTM nabij Hannaslust. Hij is op donderdag 5 januari bij de voorgeleiding door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld.

Dit bevestigt advocaat Derrick Veira tegenover Waterkant.Net.

“Uit het onderzoek is gebleken dat J.D. slechts een taxirit heeft gereden en niets afwist van een inbraak. Dit was vanaf zijn aanhouding duidelijk”, stelt zijn raadsman.

“Het jammerlijke in dit geheel is dat de politie de foto van J.D. meteen heeft verspreid en dit ook gepubliceerd is via mediakanaal SUN. Nu blijkt dat hij onschuldig is.

Van de politie wordt verwacht dat zij het direct publiceren van foto’s van aangehouden verdachten achterwege moet laten, omdat hiermee de onschuldpresumptie die geldt binnen het strafrecht, wordt ondermijnd”, aldus Veira.