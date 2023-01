Wraking rechter decembermoorden gebaseerd op onjuiste informatie; verzoek afgewezen

Vanmorgen vond de hervatting plaats van de behandeling van het 8 december strafproces in Suriname. De vorige zitting op 16 december werd geschorst, nadat advocaat Irvin Kanhai rechter Kolonel Dennis Kamperveen wraakte.

De wrakingskamer van het Hof van Justitie heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn verzoek tot wraking ongegrond is en dat er geen reden blijkt om te twijfelen aan de objectiviteit van rechter Kamperveen. Het verzoek van Kanhai is getoetst aan verschillende voorwaarden van wraking. Daaruit bleek dat de indieners onjuiste informatie gedeeld hebben.

Zo stelde Kanhai dat de rechter en André Kampveen volle neven zijn. Dat bleek onjuist; zij hebben niet dezelfde grootvader maar dezelfde over-grootvader. Dit maakt hen tot 6e-graadsneven, waardoor wraking niet mogelijk is op basis van dit punt, meldt ABC Radio & TV.

De zender schrijft verder:

Verder stelde Kanhai dat Dennis Kamperveen informatie kreeg toegestuurd van de familie Kamperveen. Ook dit punt heeft de wrakingskamer gepasseerd, gezien het feit dat Kanhai niet heeft kunnen aantonen om welke informatie en door welke familie het gaat.

Vervolgens stelde Kanhai dat Dennis Kamperveen alleen geïnteresseerd was in feiten en omstandigheden rond André Kamperveen tijdens de schouw in het Fort Zeelandia. De wrakingskamer stelde vast dat er hier onjuiste informatie is gedeeld door de indieners. Het bleek juist de waarnemend PG. die vragen hierover stelde.

Tot slot waren de vragen van Dennis Kamperveen danig variërend dat er niet gesteld kan worden dat hij slechts in één slachtoffer interesse had. De kamer heeft dit punt van tafel geveegd op basis van onjuiste informatie.

De wrakingskamer besliste daarom dat de wraking ongegrond is en dan er geen reden blijkt om te twijfelen aan de objectiviteit van Dennis Kamperveen. Er zou dus geen sprake zijn van vooringenomenheid.

Nadat rechter Dennis Kamperveen bij de rechtszaal arriveerde werd de zitting hervat voor de inhoudelijke behandeling.(via ABC)