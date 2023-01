Vervolggesprekken over excuses voor slavernijverleden Nederland

De Nationale Reparatie Commissie (NRC) in Suriname is gisteren ontvangen door president Santokhi. In een gesprek met het staatshoofd zijn er tal van zaken besproken die te maken hebben met de excuses uitgesproken door de Nederlandse premier Mark Rutte op 19 december 2022.

De Nationale Reparatie Commissie zal de Surinaamse regering bijstaan en voorzien van een awareness programma om invulling te geven hetgeen de Nederlandse premier heeft gesteld. “Namelijk wat komt er achter die komma, omdat er geen punt is gezet”, zegt Armand Zunder voorzitter van de commissie.

Er is gesproken over het vraagstuk van erkenning van het slavernijverleden, en verdieping. “Gezien het feit dat wij al jaren met deze materie bezig zijn heeft de president ons de gelegenheid gegeven om een bijdrage te leveren aan die invuloefening”, aldus de voorzitter.

Ook is er gesproken over de excuses van de Nederlandse Premier. “We vinden het een briljante speech. Het is alleen zo dat een aantal zaken er niet in voorkomen,” zegt Zunder. Hij geeft als voorbeeld aan dat het vraagstuk van slavenhandel, slavernij en landroof van de inheemsen niet in de toespraak is opgenomen maar wel in het advies van de Nederlandse regering aan de tweede kamer.

Verder heeft de NRC haar visie over de materie van herstel, en hoe het eruit moet zien bekendgemaakt aan het staatshoofd. “Het moet niet worden als de Nederlandse ontwikkelingshulp waar je 1 miljoen geeft en 1.9 miljoen terugvloeit. Dat is niet de bedoeling.”