Ouder echtpaar uit Nederland overvallen in woning

Een ouder echtpaar dat met vakantie in Suriname vertoeft, is afgelopen nacht rond 04.00u in hun woning aan de Ramramweg, een zijstraat van de Kwattaweg overvallen en beroofd.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de 70-jarige hoofdbewoner S.B. dat hij zelf in diepe rust was en zijn 65-jarige vrouw wakker werd om naar het toilet te gaan. De vrouw werd plotseling vastgepakt door twee criminelen die de woning waren binnengedrongen. Ze moest de rovers aanwijzen waar het geld en de waardevolle spullen waren bewaard.

Een van hen kwam in de slaapkamer en wekte de heer des huizes. Hij werd meteen met een laken gekneveld.

De rovers maakten volgens de benadeelde S.B. ongeveer 500 euro en 13.000 SRD buit. Daarnaast gingen ze ervandoor met drie mobiele telefoons, een telefoon oplader, schoeisel, een Nederlandse pinpas en sieraden.

Volgens de benadeelde hebben de daders zich de toegang tot de woonruimte via een achterraam verschaft. Ze hebben het dievenijzer daarvan geforceerd. De man zegt dat de rovers kennelijk eerder in het huis zijn geweest. Ze waren bekend met de vertrekken. De senioren liepen geen letsel op.

“Bijkans drie jaar terug was er al in het huis ingebroken, waarbij een televisie en nog andere apparatuur waren weggenomen”, vertelde S.B. aan de redactie. De politie van Kwatta werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.