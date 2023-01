Ondernemer (26) aangehouden na vondst drugs in container met schroot op haven

De Surinaamse politie heeft de 26-jarige ondernemer Stephen P. aangehouden, nadat op op maandag 2 januari op de Jules Sedney Haven een grote hoeveelheid drugs werd onderschept.

Medewerkers van de afdeling Narcoticabrigade hebben die dag in samenwerking met de Douane Recherche de drugs, die in een container met schroot verborgen zat (foto), onderschept. Het zou gaan om ruim 60 kilogram cocaïne.

Tijdens het onderzoek kwam P. in beeld, die op woensdag 4 januari door de politie in de kraag is gevat. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau meldt het Korps Politie Suriname.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij door de politie in verzekering gesteld.