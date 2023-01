Man in slaap verrast door zes criminelen

Zes criminelen hebben donderdag in de vroege ochtend een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Janestraat, een zijstraat van de Liliandaalweg in Suriname.

Volgens de benadeelde Eddy (39) was hij in diepe rust, toen hij door gestommel wakker werd. Kort daarna werd de deur van zijn slaapkamer ingetrapt en stonden bijkans zes mannen gekleed gingen in het zwart in zijn kamer. Drie van de zes mannen waren gewapend met vuistvuurwapens.

Ze rukten de halsketting van de aangever weg en haalden daarna zijn slaapkamer overhoop. Ook maakten de rovers een damestas met persoonlijke spullen buit.

De rovers hebben zich via het dak toegang tot de woonruimte verschaft. Na de daad verlieten ze de plaats te voet. Ze zijn richting de Goedehoopweg gerend. De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.