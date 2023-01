‘Kanhai vertelt niet de waarheid over Van Haperen’

Advocaat van de hoofdverdachte Bouterse in het 8 december strafproces, Irvin Kanhai, heeft niet de waarheid verteld over getuige Peter van Haperen. Volgens Kanhai zou het gaan om een ‘onafhankelijke’ getuige. Van Haperen was echter getuige à decharge voor Bouterse.

Een getuige à decharge geeft in het algemeen ontlastende verklaringen voor de verdachte. In dit geval herhaalde Van Haperen de valse beschuldigingen van de daders tegen hun slachtoffers, als zouden zij een coup hebben willen plegen.

De 8 december slachtoffers André Kamperveen en Jozef Slagveer werden gefolterd onder aanvoering van Bouterse om deze valse verklaringen voor radio en televisie voor te lezen.

In 2006 dook Van Haperen op in het Nederlandse televisieprogramma Tros Opgelicht als nepadvocaat die Nederlandse pensionados in Spanje voor tienduizenden euro’s had opgelicht.