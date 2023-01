Heethoofd verzet zich tegen arrestatie en bedreigt politie

Een 33-jarige heethoofd is woensdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens wederspannigheid en bedreiging.

Twee vrouwelijke agenten reden toevallig langs de Ephraimzegenweg, toen hun aandacht werd getrokken door twee vechtende mannen. De politie stopte en maande beide mannen aan om de plaats te verlaten. Een van de mannen te weten Timotus ging vervolgens te keer tegen de agenten, waarna assistentie werd gevraagd.

Ook tegen de agenten die voor assistentie ter plaatse waren ging Timotus flink tekeer. Het lukte de sterke arm uiteindelijk om de verdachte in de kraag te vatten. Hij werd naar politiebureau Latour overgebracht.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.