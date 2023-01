Guyanees die zijn 32-jarige partner doodstak aangehouden

De 48-jarige Guyanese man in Suriname, die op nieuwjaarsdag zijn 32-jarige partner middels messteken om het leven bracht, is woensdag aangehouden te Nieuw-Amsterdam.

Dit na een gezamenlijke actie van Recherche Oost, het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De verdachte Dani J. zal overgedragen worden aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij zich schuil hield in een boot bij een steiger te Nieuw-Amsterdam.

Er was die bewuste dag een woordenwisseling tussen verdachte Dani J. en zijn 32-jarige partner Lisa Charran. Volgens de Surinaamse politie is gebleken dat de 10-jarige dochter van Lisa plotseling haar moeder buiten hoorde gillen. Ze ging op het gegil af en bij die gelegenheid zag zij hoe haar stiefvader Dani J. haar moeder een aantal steekverwondingen toebracht met een scherp voorwerp.

Bij aankomst op de locatie trof de politie de vrouw van Guyanese afkomst badend in bloed op de vloer in de garage met een scherp voorwerp in haar rechterhand aan. Het slachtoffer vertoonde geen teken van leven meer.

Dani J. was toen op de vlucht geslagen.