Drugsdealende militair loopt schotwond op bij aanhouding

De verdachte die gistermiddag tijdens een wilde achtervolging een schotwond opliep in Paramaribo, is de 27-jarige militair Ricky W. Hij stond op het punt om marihuana aan twee mannen te verkopen in de omgeving van de Kwattaweg in Suriname. Tijdens de deal merkte de militair op, dat hij in de gaten werd gehouden.

Hij besloot samen met twee mannen te vluchten in een wit gelakt voertuig (foto onder) en werd meteen achterna gezeten door de politie. Tijdens de vluchtpoging gooide de militair marihuana uit het voertuig, hetgeen werd achterhaald door de politie.

Tijdens de achtervolging loste de politie enkele waarschuwingsschoten om de verdachte op andere gedachten te brengen. Omdat dit geen effect had schoot de politie daarna gericht op het voertuig waarbij de militair werd geraakt. Op de kruising van de Fajalobistraat en de J.A. Pengelstraat kwam zijn voertuig uiteindelijk tot stilstand.

Een ambulance werd ingeschakeld om de militair naar het ziekenhuis af te voeren voor verdere verpleging. In het belang van het onderzoek werd hij overgedragen aan de Surinaamse Militaire Politie terwijl de twee andere verdachten aangehouden werden en naar het bureau afgevoerd werden ter voorgeleiding.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.