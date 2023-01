Buurman slaat alarm om woningbrand: huis compleet verwoest

Een alerte buurman schakelde woensdag rond 15.45u de politie in voor een woningbrand aan de Herminakondrestraat in Suriname. Het betreft een stenen flatwoning van 8 bij 12 meter, die geheel is afgebrand.

Volgens de buurman woont de 67-jarige D.O. met zijn vrouw, dochter en een kleinzoon in het huis. Ten tijde van de brand waren de bewoners niet thuis.

De buurman zag plotseling rookontwikkeling bij zijn buren. Hij alarmeerde de politie, die op haar beurt de Surinaamse brandweer inschakelde. Ter plaatse aangekomen stond het huis reeds in lichterlaaie. Vanwege de vlammenzee liep de woning van de buurman schroeischade op. De schuiframen gingen door de hitte aan diggelen.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat het afgebrande huis aangesloten was op het elektriciteitsnet en tegen brand was verzekerd.De brandweer moest de bluswerkzaamheden staken totdat de stroomvoorziening was uitgeschakeld door manschappen van het Energie Bedrijf Suriname. Pand 46 liep schroei en waterschade op. Een 28 lbs gascilnder werd door de brandweer uit de woning gehaald.

Na de bluswerkzaamheden rond 20.00u vertrok de brandweer naar hun basis. Omstreeks 20.05u kwam er melding binnen dat de brandweer wederom gewenst is op het adres, daar het vuur weer was opgelaaid. De brandweer moest wederom optreden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van Uitvlugt heeft de zaak in onderzoek.