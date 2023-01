Agent aangehouden wegens valsheid in geschrifte

De agent van politie 2e klasse, D.W. is woensdag in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld wegens valsheid in geschrifte.

Deze politieman, die tewerkgesteld was op politiepost Flora, wordt ervan verdacht processtukken valselijk te hebben opgemaakt. Hij zou in verschillende aanrijdingszaken fictieve wam-rapporten hebben opgemaakt.

In het belang van het onderzoek is de agent, die enige tijd was ondergedoken, ingesloten. De zaak wordt onderzocht door Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van de Surinaamse politie.