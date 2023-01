Woning te Para verwoest door brand

Een laagbouw stenen woning in Suriname is dinsdag iets na middernacht door brand verwoest. Dit gebeurde omstreeks 00.17u aan de Gravendamstraat te Para.

Uit het onderzoek blijkt dat het om een woning van 12 bij 15 meters gaat, die bewoond werd door vijf personen. Ten tijde van de brand waren vier personen thuis.

Op een gegeven moment nam een van de bewoners een brandgeur waar, die uit een slaapkamer kwam. De kamer was op slot, omdat die bewoner niet thuis was. De deur werd geopend en het bleek dat een matras in brand stond. Het vuur was intussen overgeslagen naar de rest van het huis.

De woning die niet tegen brand verzekerd is, maar wel op het elektriciteitsnet aangesloten is, brandde geheel af. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De brandweer van Onverdacht en de politie van Rijsdijk waren ter plaatse. Het onderzoek duurt voort.