Verdachte bij achtervolging geraakt door politiekogel

Deze man werd vandaag aan het einde van de middag, tijdens een wilde achtervolging door de politie in Suriname, geraakt door een kogel.

Volgens ooggetuigen reed de verdachte in een Mark 2 met een hoge snelheid in de Fajalobistraat en werd achterna gezeten door de politie in een privé voertuig.

Tijdens de achtervolging loste de politie enkele waarschuwingsschoten waarna er gericht op het voertuig werd geschoten. Op de kruising van de Fajalobi- en Pengelstraat kwam het voertuig van de verdachte tot stilstand voor een inrit.

De man bleek te zijn geraakt door een politiekogel en werd aangehouden door de politie.

Een ambulance werd ingeschakeld waarna de verdachte onder politie begeleiding naar het ziekenhuis werd gebracht. Zijn voertuig werd doorzocht door leden van de Surinaamse Narcotica Brigade, die belast zijn met het onderzoek.

De auto is daarna door een sleepwagen naar de berging gebracht. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.