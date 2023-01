Uitkering mensen met beperking van SRD 1.750 verhoogd naar SRD 3.550

Nadat er overleg is geweest tussen president Chandrikapersad Santokhi, minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Aniel Koendjbiharie, voorzitter van de Stichting Wan Okasi, is er een besluit genomen om de uitkering voor mensen met een beperking in Suriname te verhogen.

Besloten is dat vanaf ingaande eind januari 2023 de mensen met een beperking SRD 1.800 extra op hun uitkering zullen krijgen, waardoor dit uitkomt op SRD 3.550.

Op 8 december 2022 had de stichting een petitie ingediend bij het kabinet van de president en De Nationale Assemblée. Daarin werd aandacht gevraagd voor problemen waarmee de doelgroep zit zoals transport en de financiële uitkering.

Volgens Wan Okasi komen de mensen helemaal niet meer uit met de sociale uitkering van SRD 1.750. Gevraagd werd voor verhoging van het bedrag naar SRD 4.500.

Wat de financiële bijstand betreft, was die eerder al opgetrokken naar SRD 750, vervolgens naar SRD 1.750 en nu naar SRD 3.550.