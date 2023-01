Seniore burger bij woningroof mishandeld door criminelen

Bij een woning aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname is een 62-jarige man vanmorgen rond 08.30u overmeesterd en mishandeld door vier criminelen.

Het slachtoffer was in zijn buitenkeuken bezig eten voor de honden klaar te zetten. Plotseling werd hij aangevallen door de verdachten. Volgens de man waren de rovers gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens.

De woning die voorzien is van dievenijzer en camera beveiliging, werd doorzocht waarna de mannen de plaats verlieten met een buit bestaande uit bedragen in valuta en SRD. Daarnaast werden ook een jachtgeweer, een vuistvuurwapen, een mobiele telefoon en een tablet weggenomen.

De beroofde man die op z’n hoofd was geslagen, werd gekneveld achtergelaten. Het slachtoffer kon zich bevrijden en stelde een familielid op de hoogte, die poolshoogte nam. De politie werd gealarmeerd die op zijn beurt een ambulance inschakelde voor het gewonde slachtoffer, dat door de mishandeling een barst aan hoofd opliep en klaagde van pijn over zijn hele lichaam.

De man werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere medische hulp. Het is niet bekend hoe de verdachten de plaats hebben verlaten. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.