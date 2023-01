President, first lady en BIBIS-minister vertrekken morgen naar India

President Chandrikapersad Santokhi is door premier Narendra Modi van India uitgenodigd om als eregast aanwezig te zijn op de 17e Pravasi Bharatiya Divas Convention die wordt gehouden van 8-10 januari in Indore.

Het Surinaamse staatshoofd zal ook als eregast aanwezig zijn bij de “Ianaugural Session of the Global Investors Summit” op 11 januari 2023. Hierbij zal speciale aandacht besteed worden aan de sessie die gaan over gas- en oliewinning. Daarnaast zal Santokhi ook als eregast de “Concluding Leaders session of the Voice of the South Summit” virtueel bijwonen.

Suriname onderhoudt reeds 46 jaren diplomatieke betrekkingen met India, waarbij beide landen buitengewoon gevolmachtigde ambassadeurs hebben gevestigd. Naast de president reizen ook onder andere first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry en BIBIS-minister Albert Ramdin mee.

Er zullen zowel bilaterale alsook multilaterale gesprekken gevoerd worden. India is een strategische partner en de belangstelling om zaken te doen met India neemt wereldwijd toe. Ook de EU behoort tot de belangrijke handelspartners van India.

India bekleedt het voorzitterschap van het belangrijkste intergouvernementele forum voor internationale economische samenwerking, de G-20, van 1 december 2022 tot 30 november 2023. De G-20 speelt een zeer belangrijke rol wereldwijd op het gebied van internationale economische zaken en maakt zich sterk voor “global change” in een periode waarin spanningen gevolgen hebben op economisch gebied en een toename valt te bespeuren van voedsel- en energieprijzen en effecten van de COVID-19- pandemie.

“Het is dus van eminent belang dat president Santokhi en zijn delegatie ingaan op de uitnodiging, om zodoende voor ons land en de Surinaamse bevolking voordelen te halen en overeenkomsten aan te gaan die ons land en de bevolking ten goede komen”, meldt de Communicatie Unit van de president.