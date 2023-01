Patiënt met schotwond uit ziekenhuis weggelopen

De man die maandag langs de Aitkantiweg in Suriname ter hoogte van SWM met een schotwond werd aangetroffen en voor behandeling ter observatie was opgenomen in het ziekenhuis, is woensdag uit het ziekenhuis weggelopen.

De politie van Livorno kreeg die dag een melding dat een gewonde man langs de weg lag. Ter plaatse troffen de agenten inderdaad het slachtoffer aan, met een schotwond aan zijn been.

Een ambulance werd ingeschakeld om hem voor medische hulp naar het ziekenhuis af te voeren.

Het slachtoffer wilde niet veel prijsgeven aan de Surinaamse politie over wat er gebeurd was. Vernomen wordt dat er niet ver van de plek waar hij werd aangetroffen een feest gaande was bij een beruchte bardancing.

De politie heeft de zaak in onderzoek.