Man steelt telefoon en geld uit woning van oma

Een 32-jarige verdachte in Suriname heeft afgelopen week een mobiele telefoon en 1.500 SRD gestolen uit een woning van een bejaarde vrouw, die hij als oma kent.

De aangeefster ontdekte na enige tijd dat haar mobiele telefoon nergens in de woning te vinden was. Ze kreeg de verdachte Maizo P. als enige bezoeker thuis en had daarom sterk het vermoeden dat hij degene moest zijn die het geld en de telefoon heeft ontvreemd.

Volgens de aangeefster was haar telefoon haar enig communicatiemiddel om met haar familie in contact te blijven. Ze vindt het vreselijk erg dat de verdachte, die als kind reeds thuis bij haar kwam, tot deze daad is overgegaan.

Het lukte de familie uiteindelijk om de verdachte aan te houden en naar de politie van Latour over te brengen.

Bij de voorgeleiding gaf Maizo toe de telefoon en het geld te hebben gestolen. Hij heeft de telefoon voor 2.000 SRD verkocht in de binnenstad. De opbrengst heeft hij samen met het ander geld ten eigen bate aangewend.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Maizo in verzekering gesteld.