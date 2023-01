Door de zware regen in Suriname, die gepaard ging met harde windstoten vanmiddag, zijn dakplaten van drie gebouwen op het terrein van het Huis van Bewaring te Santo Boma weggerukt.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Vernomen wordt dat er met man en macht wordt gewerkt om de situatie te herstellen.

Of de NCCR in stelling is gebracht is vooralsnog niet bekend.