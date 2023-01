België gaat uitwerpselen van reizigers uit China testen op coronavarianten

België wil binnenkort het afvalwater van toiletten op vluchten uit China testen om zo meer informatie te verzamelen over de mogelijke verspreiding van nieuwe coronavarianten. Dat heeft de Belgische minister van Volksgezondheid laten weten.

In China is namelijk een grote nieuwe corona uitbraak bezig; waar het land net uit lockdown was, liggen de ziekenhuizen inmiddels weer vol. Volgens de GGD Amsterdam komen de uitbraken die in China spelen door virussen die vanuit Europa komen. “Wij zijn al blootgesteld aan meer varianten, zij nog niet. Daarom hebben ze er daar nu zo’n last van”, aldus een woordvoerder.

Het testen van rioolwater gebeurd ook ook in Nederland. Corona wordt verspreid via bijvoorbeeld hoesten, maar ook in urine zitten covid-deeltjes. Aan de hand van het rioolwater in een stad kan men dus achterhalen hoeveel corona er in de stad is.

Nieuwe corona variant in de VS

In de Verenigde Staten gaat er ondertussen een nieuwe coronavariant rond die nóg besmettelijker is dan de omikronvarianten die er tot dusver circuleerden. Het gaat om Omicron subvariant XBB.1.5.

Deze is naar schatting verantwoordelijk voor 40,5% van de COVID-19 gevallen in de Verenigde Staten in de week van 31 december, bijna een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande week. Dat blijkt uit gegevens van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

De XBB-variant heeft het aantal gevallen in delen van Azië, waaronder Singapore, doen toenemen. Volgens sommige deskundigen is deze variant beter overdraagbaar, maar heeft zij niet geleid tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames.

Vijf mensen door Corona overleden in Suriname

In december zijn 5 personen in Suriname gestorven aan COVID-19. Dat blijkt uit cijfers die bijgehouden worden op het corona dashboard van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. Uit die cijfers blijk verder dat 41 personen in december in het ziekenhuis lagen.