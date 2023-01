Zijspiegel dief aangehouden door de politie

Het is de leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in Suriname gelukt om de 23-jarige S.K. in de boeien te slaan en ter voorgeleiding naar het bureau afgevoerd te voeren.

De aangehouden man wordt er van verdacht afgelopen week een zijspiegel van een voertuig te hebben gestolen in het ressort Latour. Er werd aangifte ter zake gedaan waarna de Surinaamse politie op onderzoek uit ging.

Na goed speurwerk kwam de verdachte in beeld en werd op 1 januari aangehouden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.