Politie zoekt man die zijn 32-jarige partner doodstak

De politie in Suriname is op zoek naar deze man genaamd Dani J., die zijn partner de 32-jarige Lisa Charran in de vroege ochtend van zondag 1 januari zou hebben doodgestoken. Dit gebeurde aan de Koendjbihariweg te Nieuw Amsterdam, in het district Commewijne.

Het koppel had kort voor het geval een woordenwisseling. De eigenaar van de huurwoning waarin het koppel verbleef, bemoeide zich daarmee en beslechte de ruzie. De eigenaar ging hierna naar de winkel en bij terugkomst werd hij geconfronteerd met het triest geval.

De Surinaamse politie meldt dat uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat de 10-jarige dochter van Lisa met haar zusje en broertje naar de televisie keken, toen het oudste kind plotseling haar moeder buiten hoorde gillen. Ze ging op het gegil af en bij die gelegenheid zag zij hoe haar stiefvader Dani J. haar moeder een aantal steekverwondingen toebracht met een scherp voorwerp.

Haar moeder zeeg vervolgens neer met het scherp voorwerp in haar hand, waarna de verdachte het hazenpad koos.

De politie van het bureau Nieuw Amsterdam kreeg op die bewuste ochtend een telefonische melding dat er een steekpartij op het voormeld adres had plaatsgevonden.

Bij aankomst op de locatie troffen de wetsdienaren een vrouwspersoon van Guyanese afkomst badend in bloed op de vloer in de garage met een scherp voorwerp in haar rechterhand aan. Het slachtoffer vertoonde geen teken van leven meer. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast.

Het ontzielde lichaam van Lisa is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. Aan de aanhouding van de voortvluchtige verdachte wordt gewerkt.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.