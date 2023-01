De politie van Livorno kreeg vanmorgen rond 07.00u een melding, dat een man met een schotwond aan zijn onderbeen aan de Aitkantiweg in Suriname ter hoogte van SWM lag.

De politie ging op onderzoek uit en trof inderdaad de gewonde man aan. Een ambulance werd ingeschakeld om hem voor verdere medische hulp naar het ziekenhuis af te voeren.

De Surinaamse politie tast nog in het duister wie de schutter is en heeft de zaak in verder onderzoek.