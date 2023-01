Dronken automobilist verliest controle en veroorzaakt ravage

De bestuurder van deze auto heeft zondagavond een behoorlijke ravage veroorzaakt aan de Welgedacht C-weg in Suriname. De man die kennelijk onder invloed van alcohol verkeerde, eindigde na een eenzijdig ongeval met het voertuig op z’n zij tegen een geparkeerde auto.

De automobilist reed iets na 20.15u over bovengenoemde weg, komend vanaf de kant van de Indira Gandhiweg en gaande in de richting van de Magentakanaalweg. Ter hoogte van pandnumer 78 verloor hij de controle over het stuur en kwam op de andere weghelft terecht.

Hij knalde vervolgens tegen een betonnen schoei waarna de auto op z’n zij terecht kwam en tegen een auto botste, die geparkeerd stond voor een winkel. Ook een tweede stilstaand voertuig raakte daarbij beschadigd.

De bestuurder raakte bij deze actie gewond. Omdat hij onder invloed van alcohol zou verkeren is hij door de Surinaamse politie meegenomen naar het politiebureau.

Zijn voertuig is in beslag genomen voor nader onderzoek.