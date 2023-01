Delegatie Suriname bij inauguratie Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva

President Santokhi en delegatie hebben de inauguratie van president Luiz Inácio Lula da Silva op zondag 1 januari 2023 bijgewoond. Het staatshoofd heeft bij die gelegenheid gesprekken gehad met meerdere staatshoofden van de regio.

De inauguratie van president Lula da Silva is bijgewoond door verschillende staatshoofden uit meer dan 40 landen. Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) die deel uitmaakt van de Surinaamse delegatie, is van mening dat de aanwezigheid van Suriname van groot belang is.

“We hebben een enorme goede relatie met Brazilië opgebouwd in de afgelopen 2 jaar weliswaar onder een andere president. Maar we willen dat continueren” zegt de BIBIS-minister. Het gaat volgens de bewindsman niet alleen om politieke redenen om zakelijke belangen. Brazilië heeft de 7e grootste economie in de wereld.

De Surinaamse bewindsman deelt mee dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat in de samenwerking tussen Brazilië, Guyana en Suriname veel potentie zit. In dat kader zijn er gesprekken gevoerd met verschillende functionarissen aldaar waarbij minister Ramdin met zijn collega Mauro Vieira een onderhoud gehad heeft.

President Chandrikapersad Santokhi heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om korte gesprekken te hebben met collega’s uit het Caribisch gebied, Afrika, Europa en Latijns-Amerika. Met de vertegenwoordigers uit Arabische landen, welke ook daar aanwezig waren was het mogelijk om contacten verder op te bouwen. Minister Ramdin geeft aan dat het van zeer groot belang was voor de president om de toespraak van de geïnstalleerde president te horen, over zijn beleid. Dit, omdat er veel verwachtingen zijn op het gebied van klimaatsverandering alsook op de buitenlandse politiek van Brazilië.

Naar aanleiding van de berichten betreffende de veiligheid in Brazilië is er volgens de minister uiteraard rekening mee gehouden met de veiligheid. “Het feit dat we hier met meer dan 40 hoge delegaties aanzitten geeft aan dat ook die landen ervan overtuigd zijn dat de Braziliaanse autoriteiten in staat zijn de veiligheid voor de gasten te garanderen”, deelt de minister mee.