BNNVARA nagesprek over de toekomst van Suriname

Op 12 januari organiseert BNNVARA in het Bijlmer Parktheater een avond die in het teken staat van de Toekomst van Suriname. Eerst worden de laatste afleveringen van Alles is Famiri en Ons Suriname, beide in het teken van de toekomst, bekeken waarna er een panelgesprek zal plaatsvinden.

Bij dit panelgesprek, onder leiding van Manoushka Zeegelaar Breeveld, schuiven Oud-CDA-kamerlid Kahtleen Ferrier, programma maaksters Amber Kortzorg en Raïsha Zeegelaar en filmmaker Ivan Tai-Apin aan. Tijdens dit gesprek is er ook voor jou ruimte om mee te praten.

Kortom, een avond geheel in Surinaamse sferen met goede gesprekken, Surinaamse hapjes en muziek.

Over Alles is Famiri

Op zoek naar haar eigen identiteit, onderzoekt Amber Kortzorg in Alles is Famiri de Surinaamse cultuur en samenleving. In 6 afleveringen volgt zij, dwars door het land en de bevolkingsgroepen door, verschillende families. Gewone mensen uit een land dat, na jaren van corruptie en uitholling door Bouterse, waar grote veranderingen gaan plaatsvinden om de economie er bovenop te helpen

Over Ons Suriname

Naar aanleiding van de oproep van de Surinaamse president Santoki aan alle Surinamers in het buitenland (Nederland) om Suriname te komen helpen bij de wederopbouw, gaat Raïsha Zeegelaar naar Suriname. Ze onderzoekt wat zij zou kunnen betekenen voor Suriname, welke offers ze moet brengen en hoe het leven er uit zou zien als zij ‘ons Suriname’ zou gaan helpen.

Locatie: Bijlmer Parktheater en via livestream

Datum: Donderdag 12 januari

Tijd aanwezig: 19.30 uur

Minimumleeftijd: 16 jaar