Auto die voor gevaar en hinder zorgde weggesleept

Een Toyota Corolla, die voor gevaar en hinder zorgde aan de Collinstraat te Sophia’s Lust in Suriname, is maandag op last van de buurtmanager van Leiding weggesleept.

Tijdens de actie waren ook de bestuursdienst en de buurtmanager van Kwatta als toezichthouders aanwezig.

Volgens de Surinaamse politie gaat het om een familie, die keer op keer aangemaand was om het voertuig te verwijderen, maar geen gevolg hieraan gaf.

De auto zorgde voor gevaar en hinder voor voetgangers en autobestuurders. In de directe omgeving bevindt zich een oppashuis voor kinderen, die enorm last ondervonden van de auto.