Slachtoffer roofoverval trekt masker rover weg en herkent hem

De politie van Santodorp heeft de 21-jarige verdachte A.S. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Midden.

Volgens de woordvoerder van het Korps Politie Suriname, Milton Bisschop, zou er op op 28 december aangifte zijn gedaan ter zake diefstal middels geweldpleging, waarbij de verdachte gemaskerd was.

Het slachtoffer raakte tijdens de beroving in gevecht met de rover. Het lukte hem om het masker waarmee de rover zijn gezicht had bedekt, weg te trekken. Als gevolg hiervan herkende hij de rover en gaf deze informatie door aan de Surinaamse politie, die de man wist op te pakken.

Hangende het onderzoek is A.S. in verzekering gesteld. De buit is nog niet achterhaald.