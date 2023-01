Sambel Trasie met Sally the Rising Star 21 januari in Rotterdam

In de Grote Zaal van De Doelen te Rotterdam is op zaterdag 21 januari 2023 de voorstelling ‘Sambel Trasie’ te zien van de gelijknamige theatergroep uit Suriname, met Sally the Rising Star.

Onder leiding van Giriano Sawiran komt het populaire theatergezelschap vanuit Suriname naar Nederland, om een combinatie van zang, dans en acteerwerk te presenteren.

De verhalen gaan over sociale en maatschappelijke issues, die op een komische manier op het publiek worden overgebracht. Voor de muziek is Zacharias Samat verantwoordelijk.

De MC van de avond is Vallery Sof. In het voorprogramma staat het stand-up comedy-duo Deng Boy uit Nederland. Na de show is een na-concert met de muziekgroep Diamonds 2000.

De inloop is om 18.00u en de show start om 20.00u. De kaarten zijn online te koop hier op de site van De Doelen.