Ondernemers kunnen zich vanaf maandag 2 januari weer registreren bij kiosk Belastingdienst

De Belastingdienst Suriname is zich nu al enige tijd aan het voorbereiden op de implementatie van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) die ingaat op 1 januari 2023. Op donderdag 29 december 2022 is er een aanpassing van de Wet BTW aangenomen in De Nationale Assemblée.

“Als Belastingdienst is het onze taak zo goed mogelijk invulling te geven aan wat er door DNA en de regering is besloten. Hetzelfde geldt voor de onlangs aangenomen wetsaanpassingen. De Belastingdienst werkt hard verder aan de uitvoering van de BTW. Ook na 1 januari 2023”, aldus de directeur van de Belastingdienst Suriname in een persstatement.

Hij zegt verder:

“…Ondernemers hebben nog steeds de ruimte om zich te registreren via de website van de Belastingdienst en vanaf maandag 2 januari 2023 weer bij de kiosk van de Belastingdienst, aan de Van Sommelsdijckstraat 27. Wij vragen alle ondernemers om na te gaan of ze zich verplicht moeten registreren en dit zo snel mogelijk te doen. Informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.sr.

Met de ondernemers zal de Belastingdienst hierover in nauw contact blijven. Ook zal de algemene bewustwordingscampagne aanzienlijk worden uitgebreid, zodat de werking van BTW duidelijk wordt voor heel Suriname.

De Belastingdienst Suriname heeft de ondersteuning van iedereen nodig om de BTW tot een succes te maken. Dank alvast en laten wij het samen doen!..”