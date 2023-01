‘Laten wij het in 2023 samen beter doen’

[INGEZONDEN] – Er staat weer een heel nieuw jaar voor de deur van ieders leven. Het jaar 2023 betekent weer een nieuwe kans met vele uitdagingen. Een kans voor elk van ons om het beter te doen dan in het afgelopen jaar, of -indien het afgelopen jaar voor u goed was- om tenminste hetzelfde te bereiken.

Elk nieuwjaar nemen wij ons allerlei dingen voor om te doen, om verkeerde dingen achter ons te laten en ons te richten op het positieve. De mooie en positieve dingen in ons leven komen helaas niet vanzelf, maar vragen dat wij ons daarvoor inzetten. Betere studieresultaten komen wanneer we meer tijd stoppen in de studie.

Op het werk ga je vooruit door niet alleen maar aanwezig te zijn, maar door je in te zetten en op de kwaliteit van hetgeen je presteert te letten. Goede relaties komen wanneer wij ons openstellen voor anderen en een positieve bijdrage leveren voor de samenleving. Ook in onze omgeving kunnen wij het komend jaar een positief verschil maken door ons voor anderen in te zetten.

Wanneer we denken aan degenen die het minder goed hebben en hen steunen, maakt het hun leven wat makkelijker. Wanneer we zieken opzoeken en opbeuren, kunnen we hen stimuleren in het genezingsproces. Wanneer we notitie nemen van ouderen en alleenstaanden, brengen we wat vreugde in hun leven en zij zullen het waarderen.

Jouw toekomst zal er in 2023 alvast beter uitzien wanneer je een positieve instelling hebt en je inzet voor de zaken die je graag anders zou willen zien. Het blijkt uit onderzoek dat door klagen over wat slecht gaat in jouw leven, de situatie niet beter maakt, maar vaak juist slechter. Een betere aanpak is om uit hetgeen niet goed gaat te leren en energie te stoppen in hetgeen die situatie kan verbeteren.

Wij kunnen stil blijven staan wat er allemaal mis is gegaan en bij het oude jaar moet je dat ook doen, maar in het nieuwe jaar moeten wij als land en volk weer verder. Voor Suriname zijn de vooruitzichten nog steeds goed, veel beter dan bepaalde landen in de wereld. Maar om die betere toekomst te bereiken zullen we hard moeten werken, want anders wordt het geen werkelijkheid.

Wij van de VHP zijn ervan overtuigd dat als we de gelederen sluiten en de eenheid bewaren, we over enkele jaren een prachtig land krijgen. Met vereende kracht moeten we werken aan de wederopbouw van ons geliefd land Suriname, we moeten flink gaan produceren.

Met goed leiderschap, eensgezindheid en vertrouwen zullen we het land herstellen. Laten wij als Surinamers er alles aan doen om dit land weer welvarend te maken door de schouders eronder te zetten. Heb geduld en vertrouwen, verlies geen hoop, het zal goed komen met Suriname.

De VHP wenst de samenleving een gelukkig en productief 2023, met veel gezondheid, kracht, wijsheid, waarbij de Schepper de leidsman en het licht moge zijn.

VHP