Knie jongeman verbrijzeld door schot uit vuurwapen

De 21-jarige R.S. is op oudjaarsdag gewond geraakt door een schot uit een vuurwapen. Dit gebeurde in de vooravond te Leiding 21 in Suriname.

Volgens de vader van de 21-jarige, was de Guyanese buurjongen Kevin bezig het vuurwapen uit te testen toen een schot per ongeluk afging. Een kogel raakte R.S. in zijn knie

Volgens de vader van het slachtoffer is de knie van zijn zoon verbrijzeld. Zijn zoon is momenteel opgenomen in het ziekenhuis. Hij zal het nieuwjaar in het ziekenhuis moeten doorbrengen.

De politie van Santodorp is ter plaatse geweest voor onderzoek. Kevin is door de politie meegenomen en het wapen is in beslag genomen.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie beslist over het lot van de schutter.