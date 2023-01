Flinke domper voor cateringbedrijf SPF na explosie keuken

Wat een leuk oud op nieuw weekend moest worden voor de mensen van SPF Catering Service, is geëindigd in een behoorlijke domper. Dit nadat hun keuken aan de Akirastraat in Suriname vrijdagavond op mysterieuze wijze explodeerde.

Dit gebeurde rond 23.30u waarna het pand instortte. Het betreft een pand van 10 bij 7 meter, dat uit steen was opgetrokken. Na de explosie werd de brandweer ingeschakeld omdat er sprake was van vlammen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie van Flora was na de melding ter plaatse. Ze gaf aan dat het nog onbekend is wat de explosie heeft veroorzaakt.

Volgens de politie was het pand aangesloten op het elektriciteitsnet. Het Forensische Opsporingsteam (FO) werd ingeschakeld om de oorzaak te onderzoeken.

De eigenaars hebben laten weten blij te zijn voor alle bemoedigende woorden en wensen die ze hebben gekregen na de bizarre gebeurtenis. “We nemen het allemaal mee en vertrouwen op de heer dat het goed komt”, schreven ze vandaag op Facebook.

Er bestaat ook een mogelijkheid om hen te ondersteunen met een bijdrage:

Dat kan in Suriname via DSB rekeningnummer: 2849240 spfcatering (S.C.) en in Nederland via NL63INGB0000648786 op naam van A. Oosterhoff-Feliksdal.