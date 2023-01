Eerste levensberoving in 2023: man steekt vrouw dood

Een 48-jarige Guyanese man in Suriname heeft zijn 32-jarige vrouw in de vroege ochtend van het nieuwe jaar, middels messteken om het leven gebracht. Dit drama deed zich rond 02.30u voor te Nieuw Amsterdam, waar het echtpaar met hun drie kinderen tussen de leeftijd van 1 en 10 jaar in een huurhuis woont.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de oudste dochter van het stel haar moeder rond 02.30u hoorde gillen. Ze begaf zich naar buiten en zag dat haar moeder bebloed op de grond lag. Het meisje dat de steekpartij niet heeft meegemaakt, schrok hevig toen ze haar moeder met een aantal steekverwondingen aantrof.

De politie van Nieuw Amsterdam werd na het incident ingeschakeld. Ter plaatse aangekomen bleek dat de vrouw genaamd Lisa Charran het leven reeds had gelaten. Van de verdachte was er geen spoor te bekennen.

De politie heeft een keukenmes op de plaatst delict aangetroffen en in beslag genomen. Uit de aangetroffen situatie blijkt dat de man erop los heeft gestoken. De vrouw vertoonde overal op haar lichaam steekverwondingen.

De verhuurder woont ook op hetzelfde perceel. Hij heeft het huis in tweeën gedeeld en het ene deel verhuurd aan dit gezin. Hij heeft de steekpartij ook niet meegemaakt.

De politie heeft na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie het lijk in beslag genomen. Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.