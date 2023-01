Diverse geestelijke leiders bidden voor president, de regering en het land

Tijdens een gebedsdienst afgelopen vrijdag op het kabinet van de president, hebben diverse geestelijke leiders gebeden voor president Santokhi, de regering en het land. Daarbij is Suriname opgedragen aan de Schepper.

Tijdens dit moment Apostel Carlo Misiekaba heeft tijdens de dienst aangegeven dat het opvoeren van gebed noodzakelijk is. Hij constateert dat er op het staatshoofd enorme druk wordt uitgeoefend in het uitvoeren van zijn ambt. Dat baart de geestelijke leider ernstige zorgen. Tegen deze achtergrond heeft hij samen met andere geestelijken het staatshoofd moed ingesproken.

Apostel Misiekaba benadrukt dat alle Surinamers te kampen hebben met de uitdagende situatie in het land. “We zitten allemaal eronder of erboven.” Hij wijst erop dat indien Surinamers zich massaal zullen inspannen, de samenleving er zeker bovenop zal komen. Belangrijk daarbij is de weg van God te bewandelen en Zijn Woord te volgen.

President Santokhi heeft zich dankbaar geuit voor de gebeden. De gebedsdienst is voor hem van cruciaal belang, omdat Suriname als land én de regering te kampen hebben met uitdagingen. Hij verwijst naar de periode voor de verkiezingen van 2020. “Er is toen strijd geleverd en vooral gebeden. Gebed is nu ook nodig om Suriname op spoor te brengen.”

Het staatshoofd zegt dat er wat achterstanden zijn in de planning van zijn regering, maar die zullen worden ingelopen. “Laten we stappen vooruit maken in eenheid,” luidt zijn oproep. De president onderkent dat er momenten van uitdagingen zijn. Hij benadrukt zich in het nieuwe jaar wederom sterk te zullen maken voor een goede samenwerking met alle actoren.

In 2023 zullen volgens het staatshoofd tal van sociale programma’s uitgevoerd worden in het kader van het herstel van de Surinaamse economie.