Brandweer tevreden over geringe aantal vuurwerkongevallen in Suriname

Vanaf de start van de officiële vuurwerkverkoop- en afsteekperiode op 27 december, is er tot nu toe 1 registratie van een vuurwerkongeval bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname gemeld.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan Waterkant.Net dat een 26-jarige jongeman op woensdag 28 december zwaargewond is geraakt door KLS vuurwerk. Hij is tot nu toe het enige slachtoffer.

Pinas zegt dat de Surinaamse brandweer toch wel tevreden blikt over het aantal vuurwerkongevallen. Hij hoopt dat er tot zondag 1 januari 24.00u geen andere registraties erbij komen.

Verder gaf hij aan dat drie jaren terug de barometer van het aantal vuurwerkslachtoffers op 10 stond, twee jaren terug 6 en het afgelopen jaar was er ook 6 slachtoffers te betreuren. Pinas bedankt de samenleving voor de gehoorzaamheid en alertheid.

“Het streven is nog steeds dat er geen slachtoffers vallen”, aldus Pinas.

In Nederland is een 23-jarige man op oudjaarsdag overleden tijden het carbid schieten. Een 11-jarige jongen is gisteren zwaargewond geraakt door vuurwerk. Zijn hand met al zijn vingers moest worden geamputeerd en zijn rechteroog moest door een oogarts verwijderd worden.