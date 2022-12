Woordenwisseling tussen twee mannen mondt uit in steekpartij

Een woordenwisseling tussen twee mannen is vrijdag uitgemond in een steekpartij aan de Noordpolderdam in Suriname.

De politie van Leiding 9A ging na de melding ter plaatse voor onderzoek en kon de verdachte aanhouden. Op de verdachte is het mes aangetroffen, waarmee hij het slachtoffer heeft gestoken. Het mes is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

Waarover de ruzie ging is vooralsnog onbekend. Het 47-jarige slachtoffer D.K. werd met een steekverwonding in zijn borststreek door omstanders naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

De 26-jarige verdachte Dinesh A. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Hij zal oud op nieuw in de bak doorbrengen.