Tienermoeder had babylijkje stiekem begraven uit vrees

Het lijkje dat gisteren aangetroffen werd aan de Bosch Reitzweg in Suriname, is van een baby van een 16-jarige moeder. Zij verklaarde dat zij niet wist dat ze in verwachting was en dat het kindje doodgeboren is.

Uit vrees heeft zij het aan niemand verteld en het baby lijkje begraven meldt de Surinaamse politie vandaag.

Op vrijdag 30 december kreeg de politie melding dat er een babylijkje was aangetroffen op een terrein waar een woning in aanbouw is. Een buurman die zijn honden bezig zag op het terrein met iets, is gaan kijken en zag een een hond met het beentje van een baby (foto) in zijn bek.

Hij haalde het bij het dier weg en ging op onderzoek uit op het terrein. Daarbij heeft hij het lijkje aangetroffen en de politie ingeschakeld. Milton Bisschop woordvoerder van de politie geeft aan dat de moeder van het kindje zich gaan de het onderzoek met haar ouders en advocaat bij de politie meldde.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.