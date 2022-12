Rijden door rood leidt tot aanrijding met flinke schade in Centrum

Op de hoek van de Frederik Derby- en Keizerstraat zijn vanmorgen twee personenauto’s hard met elkaar in botsing gekomen.

Beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen, maar er zijn geen gewonden gevallen.

De auto’s kwamen met elkaar in botsing, nadat een van de bestuurders door het rode verkeerslicht heeft gereden. Het is nog onduidelijk wie de veroorzaker is.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd vervolgens ingeschakeld om beide wagens af te voeren naar berging.

Het onderzoek duurt voort.