Politieman schiet rover neer die zijn ketting rukt en wegrent

Een Haïtiaanse rover is vrijdagavond in het Centrum van Paramaribo neergeschoten door een lid van het Arrestatie Team in Suriname. Dit nadat de verdachte aan de Waterkant de gouden halsketting van de poltieman rukte en wegrende.

De rover is geraakt in zijn benen en is onder politiebewaking met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Politiewoordvoerder Milton Bisschop zegt dat de politieman een achtervolging had ingezet en waarschuwingsschoten had gelost om de rover op andere gedachte te brengen.

De verdachte negeerden de waarschuwingsschoten, waardoor de wetsdienaar genoodzaakt was gericht te schieten op hem.

De halsketting is door omstanders gevonden en afgestaan aan de benadeelde. De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.