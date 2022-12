Parlement geeft akkoord voor importante belastingwetten

De Nationale Assemblee (DNA) in Suriname heeft goedkeuring gegeven aan vier cruciale belastingwetten. Op donderdag 29 december is de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde met 27 stemmen vóór en 12 tegen aangenomen, terwijl de wetten Loon-, Inkomsten- en Casinobelasting met algemene 40 stemmen werden goedgekeurd.

De belastingvrije grens is opgetrokken naar SRD 7.500 en de belastingschijven zijn verruimd. Verschillende parlementariërs hebben de regering gevraagd om de Belastingdienst institutioneel te versterken en de communicatie naar de samenleving op te voeren.

De bewindsman zegt dat de communicatie geïntensiveerd zal worden. Hiervoor wordt er een extern communicatiebedrijf in dienst genomen. Minister Albert Ramdin ad-interim van Financiën en Planning noemt de aanname van de vier wetten een historisch moment in de modernisering van de economie en het bestuur van het land. “Met deze wetgevingsproducten wordt ook ons fiscaal regime rechtvaardiger, omdat het breed zal worden gedragen,” aldus de bewindsman.

“Wat gedaan moet worden, zal gedaan worden wanneer het gaat om het herstel van onze economie en versterking van de samenleving”, voegt hij eraan toe. Om dat doel te bereiken zal er met alle betrokkenen en belanghebbenden gewerkt worden. Minister Ramdin merkt onder meer op dat de overheid ruim SRD 4.1 miljard aan btw binnenhalen. Hij stelt dat de regering goed op weg is naar structureel herstel van Suriname.

Wat er volgens Ramdin nu moet gebeuren is dat de goedgekeurde wetsproducten goed gedetailleerd en georganiseerde nageleefd worden. Hiervoor zal de regering in overleg blijven met het college.

President Chandrikapersad is tijdens de vergadering ingegaan op diverse actuele vraagstukken. Volgens hem is de regering zich er volledig bewust van dat de druk binnen de samenleving moeilijk te verdragen is. Hij spreekt van een reële druk vanwege de inflaties in de afgelopen periode. Het staatshoofd meent dat er dreigingen en uitdagingen zijn die zekerheden wegnemen. “Wij merken duidelijk dat de armoede toeneemt,” aldus Santokhi.

De grootste prioriteit van de regering is volgens de regeringsleider dan ook de aanpakken hiervan. “Het invoeren van de wet Belasting Toegevoegde Waarde zou op zich dan op een tegenstrijdigheid gaan willen lijken, indien we ons dit doel van de regering voor ogen houden. Maar niks is minder waar,” verduidelijkt het staatshoofd.

Om de verdere druk op de samenleving te verminderen zijn er dan ook compenserende maatregelen goedgekeurd.