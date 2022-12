Matai  Zamuël en Fay King nieuwe Caricom-jeugdambassadeurs voor Suriname

Matai Zamuël en Fay King zijn de nieuwe Caricom Jeugdambassadeurs voor Suriname. Het tweetal is op vrijdag 30 december op het kabinet van de president als zodanig geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi.

Zamuël en King zijn door verschillende jongerenorganisaties gekozen tijdens verkiezingen, die georganiseerd zijn door het directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). De verkiezingen vonden plaats onder toezicht van een door AWJ-minister Steven Mac Andrew ingestelde selectiecommissie.

Het nieuwe Caricom Jeugdambassadeurs Programma is in oktober 2022 van start gegaan, waarbij Suriname een mannelijke en een vrouwelijke vertegenwoordiger moest aanwijzen. Directeur Jeugdzaken Genti Mangroe was belast met het proces. Ze legt uit dat er een sollicitatie- en selectieprocedure is geweest voor jongeren tussen 17 en 24 jaar. Er is een verkiezingsronde geweest, waarbij twaalf jongerenorganisaties een keuze hebben gemaakt uit vier kandidaten die met de hoogste score door de voorselectie kwamen.

De nieuwbakken jeugdambassadeurs hebben dit proces als positief ervaren. “We moesten binnen vijf minuten aangeven wat we zullen doen en waarom wij gekozen moesten worden als Caricom- jeugdambassadeur,” zegt King. Ze wil zich inzetten voor de gezondheid van jongeren, terwijl Zamuël zich sterk maakt voor een brede participatie van deze groep op verschillende vlakken.

Zamuël en King wacht een traject waarin zij elk een jeugdkorps zullen vormen dat hen zal ondersteunen. Naast het uitvoeren van jongerenprogramma’s en samenwerken met jongerenorganisaties, zullen deze teams ook een trainingstraject ondergaan om het werk beter te kunnen uitvoeren.